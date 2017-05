KabulBei zwei Bombenexplosionen sind in Afghanistan ingesamt mindestens 20 Menschen getötet und 14 weitere verwundet worden. Die Zahl der Opfer könne noch steigen, teilten die afghanischen Behörden am Samstag mit.

Zehn Tote und acht Verletzte gab es am Samstag, dem ersten Tag des Fastenmonats Ramadan, als eine Autobombe in der Stadt Khost im Südosten des Landes detonierte. Ziel des Anschlags in der Nähe eines Stadions war ein Konvoi einer von den USA ausgebildeten örtlichen Miliz. Unter den Verletzten seien auch Kinder, teilte die Polizei mit.