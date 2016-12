MoskauAuf das Attentat auf den russischen Botschafter in der Türkei hat die internationale Gemeinschaft mit Bestürzung reagiert. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte die Bluttat in Ankara scharf und forderte, Urheber und Drahtzieher zur Rechenschaft zu ziehen. Ähnlich äußerte sich der designierte US-Präsident Donald Trump. China nannte das Attentat einen „barbarischen Akt des Terrorismus.“ Die Türkei und Russland sahen in dem Anschlag einen Versuch, ihren Annäherungskurs zu torpedieren.

Der russische Botschafter Andrej Karlow war gerade im Begriff, am Montag auf einer Fotoausstellung in Ankara eine Rede zu halten, als ein Bewaffneter mindestens acht Schüsse auf ihn abfeuerte, wie ein anwesender AP-Fotograf berichtete. Der Angreifer habe „Allahu Akbar“ gerufen und auf türkisch „Vergesst Aleppo nicht, vergesst Syrien nicht“. Zudem beschädigte der Mann einige der ausgehängten Bilder. Als Karlow bereits am Boden lag, habe der Bewaffnete mindestens ein weiteres Mal aus nächster Nähe auf ihn geschossen.