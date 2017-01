SydneyJapan und Australien haben sich angesichts der wachsenden Macht Chinas in Asien auf eine engere militärische Zusammenarbeit verständigt. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe und Australiens Premier Malcolm Turnbull unterzeichneten bei einem Treffen am Samstag in Sydney einen entsprechenden Verteidigungspakt, wonach sich beide Länder etwa bei Manövern gegenseitig unterstützen wollen. Zudem berieten sie den Angaben zufolge über Handel und Sicherheitsaspekte in der Region.

Der anhaltende Aufstieg Chinas zur Militärmacht im Pazifik hat auch Japan alarmiert. Abe befindet sich derzeit auf Besuchstour durch vier Nationen, um dort die Interessen des Landes bei Handel und Sicherheit durch Kooperationen abzusichern. In Sydney waren neben einem Treffen mit Turnbull auch Zusammenkünfte mit Unternehmern und Repräsentanten aus der Tourismusbranche geplant. Danach wird Abe nach Indonesien und Vietnam weiterreisen.