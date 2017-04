Brüssel/AthenNach Einführung strengerer Grenzkontrollen im EU-Schengenraum ist es auch an den Grenzübergängen Griechenlands mit den Balkanstaaten zu Staus und Verspätungen gekommen. Am Athener Flughafen bildeten sich seit vergangenem Freitag immer wieder lange Warteschlangen. Die Flughafenleitung rief Reisende in Drittstaaten auf, früher zum Airport zu fahren, um rechtzeitig durch die Kontrollen zu kommen. Wegen des Wochenendverkehrs war es am Freitag auch am größten Grenzübergang zwischen Bulgarien und Rumänien zu Staus gekommen, inzwischen hat sich die Lage aber wieder normalisiert.

Kroatien, Slowenien und Ungarn hatten die Verschärfung der Grenzkontrollen wegen langer Staus an Grenzübergängen schon am Wochenende wieder ausgesetzt. Dabei handelten die Staaten im Alleingang: Die eigentlich erforderlichen Risikoanalysen lägen bisher nicht in Brüssel vor, hieß es am Montag bei der EU-Kommission. Nach Darstellung Kroatiens gab es eine Absprache mit Brüssel.