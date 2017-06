NikosiaUno-Generalsekretär António Guterres ist zu den Gesprächen über eine friedliche Wiedervereinigung Zyperns in der Schweiz hinzugestoßen. Es wird gehofft, dass Guterres den rivalisierenden Seiten zum Durchbruch verhelfen kann, nachdem die ersten beiden Verhandlungstage in Crans-Montana keinen größeren Fortschritt ergeben hatten.

Entscheidender Punkt in den Verhandlungen über eine Wiedervereinigung sind die Sicherheitsgarantien. Dabei geht es vor allem darum, was mit den mehr als 35 000 Soldaten passieren soll, die die Türkei in Nordzypern stationiert hat. Die griechischen Zyprer fordern einen kompletten Abzug - die Sicherheit soll nach ihrem Willen in Zukunft von einer internationalen Polizeitruppe gewahrt werden. Die Türkei hingegen will weiter Soldaten auf der Insel lassen. Zudem fordert Ankara für Türken das Recht, sich auf der Insel niederzulassen und Geld, Dienstleistungen und Waren dorthin zu transferieren.