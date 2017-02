Mehr als 600 Interessenten hatten sich angemeldet, nur 300 passen in den großen Sitzungssaal des Hyatt Hotels. In Düsseldorf startet heute die Konferenz Asia Business Insights. Mit prominenten Gästen: Der weltweite Chef von HSBC, der neue Henkel-Vorstandsvorsitzende, die Botschafter Russlands, Indiens, Chinas und unser ehemaliger Außenminister Joschka Fischer werden sich pointiert zu Wort melden. Sie berichten über ihre Erfahrungen aus dem asiatischen Wirtschaftsraum und geben Einblicke in die asiatische Businesskultur.