TokioUS-Vizepräsident Mike Pence ist im Rahmen seiner zehntägigen Asien-Reise in Japan eingetroffen. Sein Flugzeug landete am Dienstag auf der Atsugi-Militärbasis in der Nähe von Tokio. In Japan soll er vorrangig Gespräche über die Handelsverbindungen der beiden Länder führen.

Nach Angaben von Vertretern des Weißen Hauses sollen dabei die Rahmenbedingungen für künftige Verhandlungen gesteckt werden, nachdem die USA ihre Beteiligung am Freihandelsabkommen TPP zurückgezogen hatte.