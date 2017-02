Zwei Wochen nach der Amtsübernahme des neuen Präsidenten in Washington haben die USA am Freitag neue Wirtschaftssanktionen gegen 25 iranische Personen und Einrichtungen verhängt. Der Schritt erfolgte als Reaktion auf Tests einer Rakete und eines Marschflugkörpers der iranischen Streitkräfte.

Die offizielle Reaktion in Teheran: „Die dilettantische und irrationale Politik der neuen amerikanischen Regierung wird an den Prinzipien der iranischen Politik nichts ändern.“ Das Raketenprogramm diene lediglich der Verteidigung, dies sei das legitime Recht des Landes. Außerdem werde Teheran weiterhin gegen Terrorismus und für Frieden und Stabilität in der Region kämpfen.

Mit seinen beiden gut ausgerüsteten Streitkräften - der klassischen Armee und den Revolutionsgarden - kann der Iran besonders im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) eine entscheidende Rolle spielen. Diese Rolle aber ist innerhalb der Region höchst umstritten, unter anderem bei der anderen Regionalmacht Saudi-Arabien. Ideologische und besonders religiöse Differenzen zwischen dem schiitischen Iran und den sunnitisch-wahhabistischen Saudis sorgen daher immer wieder für Spannungen in der Region.

Der Iran ist schon alleine wegen der Bevölkerungszahl von fast 80 Millionen eine Macht in der Golf-Region. Der Gottesstaat war jedoch wegen seiner kompromisslosen Atompolitik in den vergangenen zehn Jahren international isoliert. Die im Zusammenhang mit dem Atomstreit verhängten Sanktionen führten in dem öl- und gasreiche Land auch zu einer Wirtschaftskrise. Viele Beobachter rechneten daher mit einem zweiten Nordkorea am Persischen Golf.

Auch viele Bürger sehen ihr Land zu Unrecht gestraft. „Bis jetzt war es Politik, Trump aber scheint persönlich was gegen uns zu haben“, sagt die 46-jährige Hausfrau Fariba D. aus Teheran. „Der (ehemalige US-Präsident Barack) Obama hatte ja nur was gegen das Regime, aber der Neue (Trump) angeblich auch was gegen Land und Volk“, befürchtet sie.

Nach den verheerenden Terrorangriffen vom 11. September 2001 in New York und Washington wurden keine iranischen Staatsbürger verdächtigt, geschweige denn verhaftet. „Aber die in diesem Zusammenhang eindeutig involvierten Länder werden von Trump nicht mal angesprochen“, kritisiert Schauspielerin Alidoosti.

Doch auch die eigene Regierung steht in der Kritik. „Ich verstehe nicht, warum die jeden Monat Raketen in die Luft schießen müssen“, sagt ein Basar-Händler in Teheran. Gleich am Anfang seiner Präsidentschaft Donald Trump so zu provozieren sei „einfach nur dumm“. Die Verteidigung gegen eine theoretische Gefahr eines Angriffs auf den Iran beschere seinen Bürgern mit den Sanktionen nun reale Probleme, argumentiert ein anderer Händler.

Allerdings bleibt bisher unklar, welche Auswirkungen die neuen Sanktionen tatsächlich haben werden. Sie wären nach Meinung von Wirtschaftsexperten nur dann effektiv, wenn sie die nach dem Atomabkommen mit den USA getroffenen Abkommen betreffen sollten - darunter ein Geschäft mit dem Flugzeugbauer Boeing, bei dem die Wartung der alten iranischen Boeings vereinbart wurde. Auch Geschäfte mit amerikanischen Medikamenten und Nahrungsmitteln könnten betroffen sein.