CanberraNach einer Serie von Razzien wegen Verdachts auf einen Terroranschlag in Australien ist einer von vier Festgenommenen wieder freigelassen worden. Sein Mandant sei von der harten Befragung schockiert gewesen, teilte der Anwalt des 50-Jährigen, der Dienstagnacht freigelassen wurde, mit. Es sei für ihn unerklärlich, dass der Mann mit den mutmaßlichen Terrorplänen in Verbindung gebracht worden sei, so der Anwalt. Die Polizei hatte am Samstag mehrere Gebäude in Sydney durchsucht. Nach Angaben der Ermittler gab es Informationen, dass ein Anschlag auf ein Passagierflugzeug geplant war.

Australische Medien berichteten, dass die mutmaßlichen Täter einen Flug in den Nahen Osten in Blick hatten, aber daran scheiterten, einen Sprengsatz an Bord zu bringen, weshalb sie sich dann auf Inlandsflüge in Australien konzentriert haben sollen. Der TV-Sender Nine Network berichtete, einer der Verdächtigen habe versucht, für einen internationalen Flug einzuchecken, um zu sehen, ob der Fleischwolfs im Handgepäck an Bord gebracht werden könne.