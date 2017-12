WashingtonDie Frauen hinter der Kampagne #MeToo um sexuelle Belästigung sind die „Person des Jahres“ 2017. In der diesjährigen Auswahl des Magazins „Time“ hatten sie unter anderem mit US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Führer Kim Jong Un konkurriert.

Auf der Liste der Nominierten standen außerdem FBI-Sonderermittler Robert Mueller, der in Trumps Umfeld wegen einer russischen Beeinflussung der US-Wahl 2016 ermittelt, und Amazon-Gründer Jeff Bezos. Ebenfalls genannt wurden der Footballer Colin Kaepernick, der mit knieendem Protest während der US-Hymne eine Bewegung auslöste, Chinas Präsident Xi Jinping, „Wonder Woman“-Regisseurin Patty Jenkins und der saudische Kronprinz Mohammed. Die Auswahlliste komplettierten die „Dreamers“: So werden Hunderttausende Migranten genannt, die als Kinder illegal in die USA kamen und nun von Abschiebung bedroht sind.