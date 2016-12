Bild vergrößern Finnische Wissenschaftler wollen herausfinden, ob das bedingungslose Grundeinkommen Menschen zum Arbeiten motiviert – oder ob es das Gegenteil bewirkt. Reuters Bild:

2000 Finnen bekommen ab Januar ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 560 Euro im Monat. Die Regierung will mit dem Experiment herausfinden, ob das staatliche Taschengeld mehr Menschen in Jobs bringen kann.