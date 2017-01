BogotáAußenminister Frank-Walter Steinmeier ist zu einem eintägigen Besuch in Kolumbien eingetroffen, bei dem er den schwierigen Friedensprozess in dem südamerikanischen Land unterstützen will. Steinmeier will sich am Freitag in der Hauptstadt Bogotá zunächst mit Präsident Juan Manuel Santos und Außenministerin María Ángela Holguín treffen, bevor er eines der 26 Gebiete besucht, in denen die Farc-Rebellen bis Mitte des Jahres entwaffnet werden sollen. Anschließend nimmt Steinmeier an der Gründungsveranstaltung für ein Deutsch-Kolumbianisches Friedensinstitut teil, das den Versöhnungsprozess mit Forschung und Beratung unterstützen soll.