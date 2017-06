MoskauEin russisches Gericht hat fünf Männer des Mordes an dem Putin-Kritiker Boris Nemzow für schuldig befunden. Die Angeklagten hätten den Oppositionellen vor mehr als zwei Jahren für ein versprochenes Kopfgeld in Höhe von 15 Millionen Rubel (etwa 222.000 Euro) umgebracht, hieß es in dem Urteil vom Donnerstag. Der ehemalige Tschetschenien-Kämpfer Saur Dadajew habe den Schuss abgefeuert. Die anderen vier Angeklagten seien Komplizen gewesen. Der mutmaßliche Drahtzieher, der tschetschenische Ex-Offizier Ruslan Muchudinow, sei weiterhin auf der Flucht und werde von der Polizei gesucht, hieß es weiter.

Nemzow zählt zu den prominentesten Oppositionellen, die in der Amtszeit von Präsident Wladimir Putin getötet wurden. Er wurde im Februar 2015 in Moskau unweit des Kreml auf offener Straße erschossen. Putin hatte die Tat verurteilt. Nemzow hatte kurz vor seiner Ermordung an einem Bericht über die Rolle Russlands in der Ukraine gearbeitet.