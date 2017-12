BrüsselDie Bundesregierung hat die britische Premierministerin Theresa May aufgefordert, die Ergebnisse der bisherigen Brexit-Verhandlungen in der Heimat richtig darzustellen. „Man muss hier genauso auftreten und sprechen, wie man das auch in London tut“, sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) am Dienstag am Rande eines EU-Ministertreffens in Brüssel. Er sei „etwas verwundert“ darüber, dass die Kommunikation der britischen Regierung in Brüssel „eine etwas andere“ sei als die in London.

Roth spielte damit offensichtlich darauf an, dass May am Montag den Eindruck erweckt hatte, dass Großbritannien die Brexit-Schlussrechnung an die EU nur dann zahlen muss, wenn es auch eine Einigung auf ein Handelsabkommen gibt. Aus EU-Sicht entspricht dies nicht dem Deal, den May Ende der vergangenen Woche in Brüssel einging. Dieser sieht nämlich vor, dass die Vereinbarungen zur Abschlussrechnung in einen rechtlich verbindlichen Austrittsvertrag kommen, der unabhängig von dem von Großbritannien gewünschten Handelsabkommen ist.