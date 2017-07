LondonDie britische Regierung will inländische Unternehmen stärker in den Brexit-Prozess einbinden. Für Freitag seien deshalb Konzernchefs zu einer Konferenz nach London eingeladen, teilte die Regierung von Premierministerin Theresa May am Sonntag mit. Das Treffen werde von Brexit-Minister David Davis geleitet.

Der Regierung wird vorgeworfen, sie habe sich über ihre Pläne für einen Austritt aus der Europäischen Union nicht ausreichend mit der Wirtschaft des Landes beraten. Davis wolle nun mit der Konferenz die Abstimmung verstärken, hieß es in Regierungskreisen.