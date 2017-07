BrüsselOhne greifbare Ergebnisse ist am Donnerstag die zweite Runde der Brexit-Verhandlungen in Brüssel zu Ende gegangen. Der EU-Vertreter Michel Barnier sagte im Anschluss vor der Presse, dass es noch „fundamentale Differenzen“ zum Beispiel bei der Frage der Bürgerrechte gebe. Er verlangte außerdem eine Klarstellung der britischen Position in der Frage der Finanzverpflichtungen. „Wir wollen einen geregelten Austritt des Vereinigten Königreichs erreichen, das bedeutet, dass man auch die Finanzverpflichtungen regeln muss“, sagte Barnier.