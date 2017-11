LondonDer britische Verteidigungsminister ist im Zuge eines Sex-Skandals in Westminster zurückgetreten. Sein Verhalten in der Vergangenheit habe nicht den Standards entsprochen, die er an die Angehörigen des Militärs stelle, erklärte Michael Fallon in seinem Rücktrittsschreiben an die britische Premierministerin am Mittwochabend. Deshalb lege er sein Amt nieder. Ein Nachfolger wurde noch nicht ernannt, die Premierministerin nahm den Rücktritt jedoch an.

Für Premierministerin Theresa May ist der Rücktritt von Fallon eine schlechte Nachricht: Der 65-Jährige galt als loyaler Verbündeter der Regierungschefin, die derzeit heftig kritisiert wird. Seitdem Premierministerin May vorzeitige Parlamentswahlen ausgerufen hatte und diese in einem Desaster für die konservative Partei geendet hatten, steht die Politikerin stark unter Druck – zumal Brexit-Befürworter ihr vorwerfen, gegenüber der Europäischen Union in den Austrittsverhandlungen zu nachgiebig zu sein. Der Verteidigungsminister hatte sich bei Kritik stets hinter May gestellt und sie öffentlich in Schutz genommen.