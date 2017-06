RomBei den Kommunalwahlen in Italien hat die populistische Fünf-Sterne-Bewegung des Ex-Komikers Beppe Grillo einen Rückschlag hinnehmen müssen. In Genua und Palermo kamen ihre Kandidaten am Sonntag nicht einmal in die Stichwahl, wie staatliche und private Fernsehsender berichteten. Die Grillo-Truppe war in 225 von 1000 Kommunen angetreten und hatte vor allem im Süden auf Erfolge gehofft. Die Wahlen galten als Stimmungstest für Parlamentswahlen, die spätestens im Frühjahr kommenden Jahres stattfinden müssen.

Grillo hatte nicht zuletzt in seiner Heimatstadt Genua auf einen Erfolg gehofft, nachdem seine Fünf-Sterne-Bewegung im vergangenen Jahr die Bürgermeisterposten in Rom und Turin erobert hatte. Doch in Genua machen die Kandidaten der etablierten Parteien am 25. Juni den Bürgermeisterposten unter sich aus.