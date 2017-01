SofiaDer neue bulgarische Präsident Rumen Radew (53) hat den Amtseid abgelegt. Die Vereidigung fand am Donnerstag im Parlament in Sofia in Anwesenheit des christlich-orthodoxen Kirchenoberhaupts, Patriarch Neofit, statt. Vor den Parlamentariern wollte Radew auch seine Antrittsrede halten.

Der russlandfreundliche frühere General Radew soll sein Amt am Sonntag antreten. Er wird nach seiner Amtseinführung das Parlament in Sofia auflösen und einen Termin für eine Neuwahl ansetzen. Außerdem muss Radew eine Interimsregierung ernennen.