Der Gernegroß

Um die Unterkunft des mächtigsten Manns der Welt, Donald Trump, ranken sich seit Wochen Spekulationen. Als sie ins Kraut schossen, sah sich das Berliner Hotel Intercontinental sogar zu einem Dementi gezwungen. „Nein, er wohnt nicht bei uns.“ Also doch an der Elbe? Eher verdichten sich die Anzeichen für eine Bleibe an der Hamburger Außenalster. Am Feenteich unterhält der Senat ein Gästehaus mit repräsentativen Räumen. Zu Wasser und zu Lande patrouillieren jetzt schon schwerbewaffnete Polizisten.