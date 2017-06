China will nach Angaben von Ministerpräsident Li Keqiang an den Verpflichtungen des Pariser Klimaschutzabkommens festhalten. "Wir wissen, dass eine Volkswirtschaft in einem bestimmten Entwicklungsstadium unbedingt auf nachhaltiges und grünes Wachstum setzen muss", sagte Li am Donnerstag in Berlin nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Unter dem Strich wird China weiterhin an seinen Versprechen im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommen festhalten." Merkel begrüßte dies und betonte die gemeinsame Verantwortung für den internationalen Kampf gegen den Klimawandel. Hintergrund ist der etwaige Ausstieg der USA aus dem Abkommen. US-Präsident Donald Trump wollte seine Entscheidung am Abend bekanntgeben.