IstanbulTürken fliegen gerne in die USA. Wohlhabende Geschäftsleute aus Istanbul besitzen Immobilien in Florida oder handeln mit Großkonzernen an der Ostküste. Während des jahrzehntelangen Kopftuchverbots an türkischen Universitäten studierten einige Frauen in Amerika. Und Metropolen wie New York oder San Francisco finden Türken genauso faszinierend wie Europäer auch. Mehr als 300.000 reisten im vergangen Jahr vom Bosporus dorthin. Die Flugverbindung der größten Airline des Landes, Turkish Airlines, von Istanbul nach New York trägt die Flugnummer TK001.

Seit Sonntagabend dürften deutlich weniger türkische Passagiere die Großraummaschine besteigen. Am Wochenende kündigte die US-Botschaft in Ankara an, vorübergehend keine Kurz-Visa mehr an türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auszustellen. Hintergrund war die Festnahme eines türkischen Mitarbeiters des US-Konsulats durch die Istanbuler Polizei.