DavosUnd plötzlich steht das Weltwirtschaftsforum in Davos – trotz ranghoher Besuche in den vergangenen Jahren doch bisweilen belächelt – wieder im Rampenlicht. Mit dem angekündigten Besuch von Donald Trump ist WEF-Gründer Klaus Schwab ein echter Coup gelungen. Kaum jemand hätte gedacht, dass der US-Präsident, der mit seiner Politik des „America First“ den WEF-Zielen von Globalisierung und Welthandel völlig entgegenzustehen scheint, wirklich in das schweizerische Alpenstädtchen reist. Doch Trump kommt. Das bedeutet aber auch: In Davos dreht sich alles nur noch um den 71-Jährigen.

Dass Polit-Stars wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder der kanadische Regierungschef Justin Trudeau erwartet werden? Dass Indiens Ministerpräsident Narendra Modi die Eröffnungsrede halten wird? Ansprachen von Großbritanniens Premierministerin Theresa May oder Spaniens König Felipe VI.? Gerät alles in den Hintergrund. Am Rande wird höchstens noch diskutiert, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trotz der Verhandlungen um eine Große Koalition nach Davos kommt.