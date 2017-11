Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag bekomme immer wieder Hinweise darauf, sagte DIHK-Außenhandelschef Volker Treier gegenüber der WirtschaftsWoche, „dass die chinesischen Konsulate Visa für deutsche Unternehmer mit türkisch klingendem Namen nicht erteilen“. Die Visa-Vergabe, warnt Treier, sei jedoch wichtig angesichts des starken deutschen Engagements in China „mit über 5000 Unternehmen, mehr als 70 Milliarden Euro Investitionsbestand und rund einer Million Beschäftigten vor Ort“.

Nach Informationen der WirtschaftsWoche lehnen die chinesischen Konsulate in Deutschland neben Geschäftsleuten mit türkischen Namen auch Touristen ab, darunter solche mit deutsch klingenden Namen, die sich zuvor aber längere Zeit in der Türkei aufgehalten haben. Als Hauptgrund für die restriktive Politik vermutet der DIHK „die angespannten Beziehungen zwischen China und der Türkei“ wegen des Konflikts um die muslimische Minderheit der Uiguren in Westchina. Ein weiterer Grund soll laut WirtschaftsWoche Deutschlands Politik der offenen Grenzen gegenüber Flüchtlingen aus dem Nahen Osten sein. Aus Sicht der chinesischen Regierung habe Deutschland auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor zwei Jahren nicht ausreichend kontrolliert, welche Personen über die Grenze ins Land gelangten. China fürchtet scheinbar, unter den Antragsstellern für ein Visum könnten sich auch mögliche Terroristen oder türkische Aktivisten befinden.