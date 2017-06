Panama-StadtErfolg für Peking, Niederlage für Taipeh: Panama wird diplomatische Beziehungen mit China eingehen und dafür die mit Taiwan aufgeben. Dies sei „der korrekte Weg“ für das Land, sagte der panamaische Präsident Juan Carlos Varela am Montag in einer Fernsehansprache. In einer gemeinsam mit China herausgegebenen Erklärung hieß es, beide Länder würden sich gegenseitig anerkennen und Beziehungen auf Botschafterebene ab sofort beginnen. Bisher hatten beide Länder nur gewerbliche Beziehungen.

In der Mitteilung wurde erklärt, dass es nur ein rechtmäßiges China gebe und Taiwan ein unverzichtbarer Teil des chinesischen Territoriums sei. Deshalb breche die panamaische Regierung von diesem Tag an die Verbindungen nach Taiwan ab, war in dem Schreiben zu lesen. Taiwanische Botschaftsmitarbeiter in Panama-Stadt waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Varela sagte, sein Land und China setzten auf eine vernetztere Welt. Bei der Eröffnung des Panamakanals sei es ein großes, chinesisches Schiff gewesen, dass zuerst hindurchgefahren sei.