Bild vergrößern Die US-Geheimdienste vermuten, dass die neuesten Dokumente Wikileaks von einem Insider zugespielt wurden. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Die US-Behörden vermuten die Quelle der am Dienstag veröffentlichten Dokumente in den eigenen Reihen. Das FBI will nun hunderte Menschen verhören, die Zugang zu den Daten hatten.