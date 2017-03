Betroffen seien nach wie vor Jemen, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien . Auch gelte das Verbot für Inhaber sogenannter Green Cards, also zeitlich unbeschränkter Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen, aus diesen Ländern nicht mehr. Zudem seien im Einzelfall Ausnahmen möglich, etwa wenn eine Einreise aus geschäftlichen, gesundheitlichen oder familiären Gründen beabsichtigt sei. Flüchtlinge, die sich bereits „im Transit“ befänden und anerkannt worden seien, dürften ebenfalls in die USA kommen.

WashingtonUS-Präsident Donald Trump unterzeichnet Regierungskreisen zufolge noch an diesem Montag ein neues Einreiseverbot, das im Gegensatz zu seinem ersten gescheiterten Anlauf eine Reihe von Änderungen vorsieht. So seien nunmehr nur noch Bürger aus sechs statt sieben muslimisch geprägten Ländern von dem 90-tägigen Bann betroffen, der Irak finde sich nicht mehr auf der Liste, sagte ein hochrangiger Vertreter des Präsidialamtes der Nachrichtenagentur Reuters.

Trumps ursprünglicher Erlass vom 27. Januar hatte ein auf 90 Tage ausgelegtes Einreiseverbot für die Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern vorgesehen und einen 120-tägigen Einreisestopp für alle Flüchtlinge. Migranten aus Syrien wurde sogar zeitlich unbegrenzt verboten, in die USA zu kommen. In dem neuen Erlass würden sie genau wie alle anderen Flüchtlinge behandelt, sagte der Regierungsvertreter. Während der erste Erlass ab sofort galt, sei in der neuen Anordnung ein nicht näher definierter Verzögerungszeitraum zur Umsetzung vorgesehen, um ähnlich chaotische Zustände zu verhindern wie im Januar. Damals waren Reisende weltweit plötzlich gestrandet. An zahlreichen Flughäfen kam es zu Protesten, bevor die Gerichte Trumps Anordnung schließlich außer Kraft setzten.