LondonDie schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon hat trotz des Urteils zur Parlamentsbeteiligung bei der Brexit-Entscheidung die Einbeziehung der regionalen Volksvertretungen gefordert.

Der Oberste Gerichtshof hatte am Dienstag entschieden, dass Premierministerin Theresa May zwar die Zustimmung des Parlaments in London zum geplanten EU-Austritt einholen muss. Die Richter sprachen den Regionalparlamenten in Nordirland, Schottland und Wales aber kein Mitspracherecht beim Auslösen des Brexit-Prozesses zu.