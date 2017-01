DavosDie Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem geplanten Brexit werden nach Ansicht der zuständigen EU-Kommissarin Cecilia Malmström einige Jahre in Anspruch nehmen. Es hänge davon ab, was Großbritannien wolle, sagte Malmström am Donnerstag beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Das Abkommen mit Kanada habe rund sieben Jahre gedauert, und die Zustimmung des Europaparlaments stehe immer noch aus. Derzeit verhandle die EU über 15 bis 16 Abkommen. Auf die Frage, ob sich Großbritannien hinten anstellen müsse, antwortete die Handelskommissarin mit „Ja“.