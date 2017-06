BrüsselDie EU-Kommission will in Kürze eine europaweite private Zusatzrente einführen. Jeder Bürger der Europäischen Union soll darauf einzahlen können. Der Clou: Bei einem Umzug in ein anderes EU-Land soll er seine Rentenansprüche mitnehmen können. Genaueres will die Kommission in einigen Wochen erläutern, wie Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis sagte. Ziel sei, den Europäern eine zusätzliche Rente zu ermöglichen und Investitionschancen zu schaffen.

Dombrovskis kündigte die Pläne im Rahmen seiner Zwischenbilanz der sogenannten Kapitalmarktunion an. Gemeint ist eine engere Verzahnung der Märkte in Europa mit dem Ziel, privates Kapital für Investitionen zu aktivieren, zum Beispiel in Straßen oder Energieprojekte.