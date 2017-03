Bild vergrößern Für manche Muslimin ist das Kopftuch eine religiöse Pflicht. dpa Bild:

Arbeitgeber können das Tragen eines Kopftuchs untersagen, wenn weltanschauliche Zeichen generell in der Firma verboten sind und es gute Gründe gibt. Das entschied der Europäische Gerichtshof am Dienstag in Luxemburg.