BerlinWenn Europa eine gemeinsame Zukunft haben soll, müssen Deutschland und Frankreich vorangehen. Das gilt insbesondere für die zentrale Frage der inneren und äußeren Sicherheit. Bei strategischen Weichenstellungen im Bereich der Sicherheit überlassen wir Europäer das Feld den USA und China. Airbus hat sich vor kurzem an die Firma Palantir (finanziert durch In-Q-tel, einem Fonds der CIA) gewandt, um die steigenden Kosten des A350 zu deckeln.

Die Elektronikabteilung in der Verteidigungssparte hat Airbus an den US-Fonds KKR abgetreten. Der berühmte Fonds des Silicon Valley, Kleiner Perkins, beteiligt sich an RelayR, einem Star der Industrie 4.0 in Deutschland. Kuka ging ohne Gegenangebot aus Europa in chinesischen Besitz. Der Weltmarktführer für Cybersicherheit, Morpho, wurde an Oberthur veräußert, der dem US-Fonds Advent gehört. Diese Liste mit verkauften strategischen Unternehmen ließe sich verlängern. Europa fehlt offensichtlich ein gezieltes Vorgehen in diesem Feld.