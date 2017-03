Bild vergrößern Der neue nationale US-Geheimdienstdirektor, Dan Coats - nachdem er den Amtseid bei US-Vizepräsident Pence in Washington abgelegt hat. dpa Bild:

Dan Coats wird neuer Geheimdienstdirektor in den USA. Der früherer US-Botschafter in Deutschland legte am Donnerstag seinen Eid ab. Als Nachfolger von James Clapper beaufsichtigt er zukünftig 16 US-Geheimdienste.