Seit einigen Wochen verliert die PVV in den Umfragen, sie liegt nun bei rund 17 Prozent.

Der Wahlkampf in den Niederlanden geht in die letzte Phase. Der Rechtspopulisten Wilders macht sich rar – eine Strategie, die lange aufging. Jetzt verliert seine Partei erstmals in den Umfragen. Dreht sich das Blatt?