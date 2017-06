NashvilleDie geplanten Änderungen der Steuer- und Haushaltspolitik durch US-Präsident Donald Trump werden nach Ansicht von Fed-Mitglied James Bullard kurzfristig nicht zu spüren sein. Jetzt gefällte Entscheidungen würden sich frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2018 oder erst 2019 deutlich auswirken, sagte der Chef des Fed-Ablegers von St. Louis am Freitag. Damit machte Bullard deutlich, dass die Notenbank ihre Wachstumsprognose von zwei Prozent für die US-Wirtschaft nicht korrigieren muss. Trump plant eine Steuerreform und will ein Investitionsprogramm auflegen, um Straßen, Brücken und Flughäfen zu sanieren.