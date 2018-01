 China will Bankenaufsicht verschärfen

China will die Banken stärker kontrollieren. Damit sollten Risiken für den Finanzsektor gemindert und auf lange Sicht Chaos vermieden werden, teilte die Bankenaufsicht (CBRC) am Samstagabend mit. Priorität hätten dabei die Regulierung des Schattenbankensektors sowie des Handels von Banken untereinander. Grundsätze der Unternehmensführung und Risikokontrolle seien immer noch relativ schwach. Zudem hätten sich die Ursachen für mögliches Chaos nicht fundamental geändert. "Die Bankenbranche unter Kontrolle zu bekommen wird langwierig, mühselig und schwierig", kündigte die Bankenaufsicht an.