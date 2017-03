GenfDie Europäische Union unterstützt mit 18 Millionen Euro ein Programm für Flüchtlinge aus Afghanistan, die in ihre Heimat zurückkehren. Mit dem Geld hilft die Organisation für Migration (IOM) den Menschen in den nächsten vier Jahren bei der Existenzgründung, wie sie am Dienstag in Genf berichtete.

Unter anderem hilft sie in Gemeinden mit vielen Rückkehrern, die Infrastruktur zu verbessern und Ideen zum Verdienen des Lebensunterhalts zu entwickeln. Auf dem Land werden Felder hergerichtet und Wasserkanäle gesäubert. Gemeinden bekommen Hilfe, um Märkte zu organisieren.