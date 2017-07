Demmer sagte, die Abhängigkeit von Schleusern müsse verringert werden. Merkel schließe in diese Bemühungen auch das Vorhaben ein, libysche Kommunen entlang der Migrationsrouten zu stärken, um auf diese Weise dem Geschäft der Schleuser im Land entgegenzutreten. Grundsätzlich gehe es zudem um eine solidarische Verteilung von Asylsuchenden innerhalb Europas.

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel hat dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni erneut Unterstützung bei der Bewältigung der Migrationswelle zugesagt. Beide Politiker hätten miteinander telefoniert, berichtete die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Es gehe darum, Italien bei Verwaltung, Infrastruktur und dem Gesundheitssystem zu helfen. Sie gehe davon aus, dass auch über finanzielle Hilfen gesprochen worden sei. Etwaige Anfragen dazu würden wohlwollend und zügig geprüft.

Merkel und Gentiloni begrüßten bei ihrem Telefonat laut Demmer das Treffen zwischen dem libyschen Ministerpräsidenten Fajes al-Serradsch und dem Rebellenkommandeur Chalifa Haftar am Dienstag in Paris. Die Bemühungen der nationalen Einheitsregierung unter Serradsch sowie der Vereinten Nationen verdienten aus Sicht Merkels und Gentilonis vollen Rückhalt. Dabei müsse klar sein, das Serradsch die von den UN legitimierte Regierung vertrete. Bei dem Treffen hatten sich Serradsch und Haftar auf einen Waffenstillstand und baldige Neuwahlen verständigt. Am Donnerstag wird SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu einem Besuch bei Gentiloni erwartet.