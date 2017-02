Juba/NairobiAbgefüllt in Cola-Flaschen gibt es 20 bis 50 Milliliter Speiseöl zu kaufen. Mehr können sich die meisten Menschen nicht leisten. Auch Obst ist teure Mangelware auf dem Markt in Bentiu im Bundesstaat Unity State. Nach Jahren blutigen Bürgerkriegs und wirtschaftlichem Verfall wurde dort und in weiteren Teilen Südsudans zu Wochenbeginn eine Hungersnot ausgerufen.

„Die Lage ist düster, egal von welcher Seite man sie betrachtet.“ James Elder, Sprecher des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) für Ostafrika, gibt sich angesichts der Lage wenig zuversichtlich. Vergangene Woche reiste er in den ostafrikanischen Krisenstaat. Seine Beobachtungen vom Markt in Bentiu ließen das Ausmaß der humanitären Krise nur erahnen, sagt er.