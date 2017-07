WienÖsterreich bereitet angesichts des zunehmenden Flüchtlingsstroms über das Mittelmeer nach Italien Grenzkontrollen am Brenner-Pass vor. „Ich erwarte sehr zeitnah, dass Grenzkontrollen aktiviert werden (...)“, sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) zur „Kronen Zeitung“ vom Dienstag. Ein unterstützender Einsatz des Bundesheeres an der Grenze sei „unabdingbar, wenn der Zustrom nach Italien nicht geringer wird“. Dem Bericht zufolge stehen für den Einsatz zur Grenzsicherung am Brenner-Pass insgesamt 750 Soldaten zur Verfügung. Innerhalb von 72 Stunden sollen die Soldaten „im Fall einer Alarmierung“ voll einsatzfähig sein. Bereits am Montag seien vier Radpanzer in das Grenzgebiet verlegt worden.

Der Brenner-Übergang zu Italien ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Routen für den Fracht- und Tourismusverkehr. Bei Grenzkontrollen in der Urlaubssaison sind lange Staus vorprogrammiert.