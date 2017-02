Nach dieser Umfrage kommt Le Pen in der ersten Wahlrunde am 23. April auf 27 bis 28 Prozent der Stimmen. Fillon erhält demnach 20 bis 21 Prozent, Macron 17 bis 18 Prozent.

ParisIn Frankreich hat der konservative Präsidentschaftskandidat Francois Fillon einer Umfrage zufolge seinen unabhängigen Rivalen Emmanuel Macron überholt und gilt wieder als aussichtsreichster Bewerber für das Amt des Staatsoberhauptes. Nach der am Dienstag veröffentlichten Elabe-Erhebung für den Fernsehsender BFM würde Fillon in der Stichwahl am 7. Mai gegen die Vorsitzende des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen , antreten und klar gewinnen.

In einer ebenfalls am Dienstag veröffentlichten Erhebung von Ifop Fiducial liegen Macron und Fillon dagegen in der ersten Runde 19 Prozent gleichauf. Le Pen erreicht auch hier mit 26 Prozent klar die Stichwahl. In der zweiten Runde würde sie in beiden Erhebungen unterliegen - egal ob sie gegen Fillon oder Macron antritt.