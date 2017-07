Seoul/WashingtonDie USA wollen durch Änderungen des Freihandelsabkommens (FHA) mit Südkorea bessere Konditionen für die einheimische Wirtschaft herausschlagen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer rief die Regierung in Seoul am Mittwoch formal in einem Brief zu Verhandlungen über eine Revision des seit fünf Jahren wirksamen Abkommens auf.

Im August solle ein - noch nicht näher terminiertes - Treffen eines gemeinsamen Sonderkomitees dazu stattfinden. Lighthizer hob insbesondere das Defizit der USA im Handel mit dem verbündeten ostasiatischen Land heraus.