WashingtonAngesichts der wachsenden Bedrohung aus Nordkorea will das Pentagon in der kommenden Woche einen Test zum Abfangen einer Interkontinentalrakete versuchen. Ziel ist die Simulation eines Angriffs durch ein nordkoreanisches Geschoss und dessen Abwehr auf US-Festland, wie Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums am Freitag (Ortszeit) mitteilten. Der Test sei für Dienstag geplant.

Zunächst werde versucht, eine maßgeschneiderte Rakete abzufangen, die einer Interkontinentalrakete ähnelt, sagte der Sprecher der Raketenabwehr im Pentagon, Christopher Johnson. Diese ist deutlich schneller als jene, die bei anderen Abfangtests zuvor genutzt wurden. Als nächster Schritt solle dann das Abfangen einer tatsächlichen Interkontinentalrakete versucht werden.