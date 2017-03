Den HaagIm Streit um Wahlauftritte türkischer Minister im Ausland hat der Rechtspopulist Geert Wilders vor der Botschaft der Türkei in Den Haag demonstriert. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sei nicht in den Niederlanden willkommen, um für das von Präsident Recep Tayyip Erdogan geplante Präsidialsystem zu werben, sagte Wilders bei seinem kurzen und streng bewachten Protest am Mittwoch.

Cavusoglu hatte am Dienstag in Hamburg eine Kundgebung vor Anhängern abgehalten und plant für den kommenden Samstag eine weitere Veranstaltung in Rotterdam.