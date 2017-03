WashingtonMit Warnungen an seine Parteifreunde hat US-Präsident Donald Trump seine Pläne zur Gesundheitsreform zu verteidigen versucht. Die Sitze der Republikaner im Repräsentantenhaus könnten in Gefahr sein, sollten sie es nicht schaffen, den Gesetzesentwurf zu billigen, sagte Trump am Dienstag während eines Treffens mit Abgeordneten seiner Partei hinter verschlossenen Türen. Seine Aussagen gab der Abgeordnete Walter Jones im Anschluss an Reporter weiter.