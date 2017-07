BrüsselDie Europäische Union (EU) belegt 16 Syrer wegen deren mutmaßlicher Mitwirkung an einem Giftgasangriff in Nordsyrien mit Sanktionen. Die Außenminister der 28 EU-Staaten verhängten am Montag die Strafmaßnahmen gegen acht Wissenschaftler und acht Militärs. Bei dem Angriff in der Stadt Chan Scheichun am 4. April wurde nach Angaben der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen das Nervengas Sarin eingesetzt. Dutzende Menschen starben. Westliche Geheimdienste machen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad für den Angriff verantwortlich, weil die in dem Gebiet aktiven Rebellen nicht zum Einsatz solcher Waffen in der Lage seien. Syrien hat solche Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.