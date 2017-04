MoskauRussland wird nach Angaben von Präsident Wladimir Putin bei den Vereinten Nationen um Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien bitten. Eine UN-Behörde in Den Haag solle eine offizielle Untersuchung des Vorfalls führen, sagte Putin am Dienstag in Moskau. Sein Land habe Geheimdienstinformationen über geplante „Provokationen“ mit Chemiewaffen erhalten, mit denen der syrischen Regierung die Schuld gegeben würde, sagte Putin.

Der Kreml hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass die Regierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad hinter dem Angriff in der Provinz Idlib stecken könnte. Dabei waren in der vergangenen Woche mehr als 80 Menschen getötet worden.