Und wie soll das alles zurückgezahlt werden? Zum Beispiel über Visa-Gebühren oder Zölle. Jedes Jahr werden für rund 340 Milliarden Dollar Waren zwischen den USA und Mexiko hin und her transportiert. In Erwartung weiterer Wachstumsraten haben viele Logistikunternehmen in beiden Ländern hohe Investitionen in Abfertigungskapazitäten getätigt und Arbeitsplätze in Trump-Staaten wie Texas und Arizona, sowie Clinton-Staaten wie New Mexico und Kalifornien geschaffen. Mit einem Einbruch des Handels durch hohe Strafzölle und Grenzsteuern stehen diese nun wieder zur Disposition.

Es war sogar im Gespräch, Teile der Gelder einzubehalten, die mexikanische Arbeiter in den USA an ihre Familien in der Heimat senden. Am Mittwoch kam eine neue Variante hinzu: Alle US-Behörden sollen binnen 30 Tagen sämtliche wirtschaftlichen, militärischen oder humanitären Hilfen für Mexiko dem Weißen Haus melden. Sie könnten dann für den Mauerbau genutzt werden.