AthenDie internationalen Gläubiger pochen in den Verhandlungen über weitere Sparmaßnahmen in Griechenland einem Insider zufolge auf Rentenkürzungen und einen niedrigeren Steuerfreibetrag. Mit beiden Schritten sollten Einsparungen von je einem Prozent im Vergleich zur Wirtschaftsleistung erreicht werden, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Nach einem monatelangen Streit verhandeln seit Dienstag wieder Vertreter der europäischen Partnerländer und des Internationalen Währungsfonds mit der Regierung in Athen. Von der Überprüfung der Reformen hängt ab, ob Griechenland in diesem Jahr weitere Kredite bekommt. Ein zweiter Insider sagte nun, die Gläubiger könnten mit sich reden lassen, die Rentenkürzungen schrittweise umzusetzen.

Die Regierung und die Gläubiger haben vereinbart, dass das Land 2018 und auch nach dem Ende des Hilfsprogramms im Staatshaushalt einen Primärüberschuss von 3,5 Prozent erzielt. Bei dieser Kennziffer werden die Zinszahlungen herausgerechnet.