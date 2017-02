AthenDer griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras und seine linke Partei Syriza haben deutlich an Popularität verloren. Dies ergibt sich aus einer Umfrage, die am Dienstag in der Athener Tageszeitung „Kathimerini“ veröffentlicht wurde. Demnach rutschte die Zustimmung von rund 35,5 Prozent bei der Parlamentswahl im September 2015 auf jetzt 16,5 Prozent ab. Die Umfrage führte des Meinungsforschungsinstituts der Universität von Thessaloniki durch. Zahlreiche Umfragen hatten in den vergangenen Monaten zu ähnlichen Ergebnissen geführt.

Die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) wäre demnach mit 33 Prozent (September 2015: 28,1 Prozent) stärkste politische Kraft. Auf Platz drei behaupten sich laut Umfrage die Rechtsextremisten der Goldenen Morgenröte mit 7,5 Prozent. 16,5 Prozent der Befragten sagten, sie könnten sich im Moment nicht entscheiden oder wollten gar nicht wählen gehen.